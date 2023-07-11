МЧС: пятеро граждан Белоруссии запросили помощь спасателей на Эльбрусе
Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
«В 20:25... поступило сообщение о том, что незарегистрированная иностранная туристическая группа из Республики Беларусь в составе пяти человек при спуске с горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. метров попросила о помощи», — сообщает ведомство в Telegram.
Уточняется, что двум участникам группы стало плохо.
9 июля стало известно, что спасатели ищут группу из четырёх туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды и попросили о помощи.