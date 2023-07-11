Узнать больше

МЧС: пятеро граждан Белоруссии запросили помощь спасателей на Эльбрусе

Короткая ссылка
Пять граждан Белоруссии запросили помощь спасателей на Эльбрусе.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 20:25... поступило сообщение о том, что незарегистрированная иностранная туристическая группа из Республики Беларусь в составе пяти человек при спуске с горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. метров попросила о помощи», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что двум участникам группы стало плохо.

9 июля стало известно, что спасатели ищут группу из четырёх туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды и попросили о помощи.

Позже спасатели обнаружили и спустили вниз туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить