Спасатели обнаружили ранее застрявших на Эльбрусе туристов
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.
«Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырёх человек на высоту 3800 метров, где от дальнейшей помощи они отказались», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ понадобилась помощь пяти сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и одна единица техники.
Ранее сообщалось, что четыре туриста не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды и попросили о помощи.