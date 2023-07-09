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Спасатели обнаружили ранее застрявших на Эльбрусе туристов

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Спасатели обнаружили и спустили вниз ранее застрявших на Эльбрусе четырёх туристов. Они отказались от дальнейшей помощи.
Спасатели обнаружили ранее застрявших на Эльбрусе туристов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.

«Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырёх человек на высоту 3800 метров, где от дальнейшей помощи они отказались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ понадобилась помощь пяти сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и одна единица техники.

Ранее сообщалось, что четыре туриста не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды и попросили о помощи.

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