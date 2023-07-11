Мантуров: авиакомпании смогут использовать российско-белорусский самолёт с 2028 года

Российско-белорусский двухмоторный самолёт будет коммерчески эксплуатироваться с 2028 года, заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«2027 год — это сертификация этого самолёта. С 2028 года — коммерческая эксплуатация», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что созданием лайнера займётся «Уральский завод гражданской авиации» и белорусский «558-й авиационный ремонтный завод».

В мае министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.