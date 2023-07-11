День завершения Крымской наступательной операции будет отмечаться в России 12 мая

В Государственной думе депутаты во втором и третьем чтении приняли закон об установлении нового дня воинской славы — Дня победного завершения Крымской войны, который будет отмечаться 12 мая.

Об этом сообщается на сайте пресс-службы Госдумы России.

«Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров», — прокомментировали в сообщении.

Отмечается, что новый закон побудит молодёжь уважать историю Отечества и любить Родину.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 3 сентября Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.