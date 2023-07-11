Мать застреленного в Краснодаре капитана Ржицкого считает, что убийство связано со службой сына

По мнению матери, убийство заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого связано с его прошлой службой.

Об этом сообщает телеканал «360».

Мать Ржицкого считает, что убийство произошло из-за того, что её сын был вторым командиром, проводившим ракетные удары с помощью «Калибров» в Сирии, а также работал в Запорожской области.

«Как мы предполагаем в семье, что-то связано с его бывшей службой, так как он в 2014 году перегонял подводную лодку в Запорожье, когда Крым вошёл в состав России. И потом его служба в Сирии — там тоже были нелёгкие времена», — уточнила женщина.

Отмечается, что у погибшего остались маленькие дети.

«Он беспокоился и заботился обо всех детях, они его любят», — заключила мать Ржицкого.

Ранее сообщалось об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе.