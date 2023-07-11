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Вице-спикер ГД Чернышов: «Отцовская карта» поможет родителю уделять больше времени детям

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что «Отцовская карта» замотивирует отцов проводить больше времени с детьми. Карта позволит тратить деньги на общий досуг с ребёнком.
Вице-спикер ГД Чернышов: «Отцовская карта» поможет родителю уделять больше времени детям
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Можно будет купить мороженое, сходить в зоопарк. Это мотивация лишний раз провести выходные с детьми», — уточнил Чернышов.

Однако он предупредил, что потратить деньги на что-то другое (например, бутылку воды) не получится.

Также чиновник считает, что программа будет популярной.

«Думаю, что отцы активно будут пользоваться картой», — заключил он.

Ранее стало известно, что Чернышов выступил с предложением ввести «Отцовскую карту» с 2 тыс. рублей на ребёнка.

Также «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье дети-сироты смогут пользоваться соцкартой для бесплатного проезда.

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