Вице-спикер ГД Чернышов: «Отцовская карта» поможет родителю уделять больше времени детям
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Можно будет купить мороженое, сходить в зоопарк. Это мотивация лишний раз провести выходные с детьми», — уточнил Чернышов.
Однако он предупредил, что потратить деньги на что-то другое (например, бутылку воды) не получится.
Также чиновник считает, что программа будет популярной.
«Думаю, что отцы активно будут пользоваться картой», — заключил он.
Ранее стало известно, что Чернышов выступил с предложением ввести «Отцовскую карту» с 2 тыс. рублей на ребёнка.
Также «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье дети-сироты смогут пользоваться соцкартой для бесплатного проезда.