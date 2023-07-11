Гимнастка Мустафаева: «планка» эффективна в борьбе с жиром внизу живота

Мастер спорта по художественной гимнастике, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира, основатель и тренер студий SMSTRETCHING Самира Мустафаева рассказала, какие упражнения эффективно помогают в борьбе с жиром внизу живота.

«Диет или тренировок, которые помогли бы избавиться от жира в определенном месте, нет. Разумнее будет сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность», — объяснила гимнастка в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Мустафаевой, для снижения веса надо создать в организме дефицит калорий, сбалансированно питаться и регулярно заниматься спортом.

Тренер советует работать со всеми мышцами живота. В снижении веса помогут такие упражнения, как планка, велосипед, скручивания и подъёмы ног лежа.

Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, врач-диетолог Майкл Мосли заявил, что тренировки с утяжелителями могут принести значительную пользу для здоровья.