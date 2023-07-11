Психолог Котович: детям нужно объяснять, почему нельзя общаться с незнакомцами
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Об этом сообщают «Известия».
По мнению специалиста, чаще всего случаи похищения несовершеннолетних происходят в семьях, где используется авторитарный стиль воспитания, то есть там, где детей учат, что взрослые всегда правы.
«Очень важно родителям пересматривать свои стили взаимодействия с детьми», — отметила психолог.
Если родители давят на детей и требуют абсолютного подчинения, то несовершеннолетние не смогут адекватно среагировать на похищение, потому что у них не будет возможности отказаться последовать за незнакомцем.
«Просто из страха, что взрослый всегда прав или что взрослому нельзя отказывать и надо всегда делать так, как сказали взрослые», — заключила эксперт.
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