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Психолог Котович: детям нужно объяснять, почему нельзя общаться с незнакомцами

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Клинический психолог Татьяна Котович рассказала, как уберечь ребёнка от похищения. В частности, родителям необходимо пересмотреть методы воспитания детей, чтобы предотвратить неприятности.
Психолог Котович: детям нужно объяснять, почему нельзя общаться с незнакомцами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Известия».

По мнению специалиста, чаще всего случаи похищения несовершеннолетних происходят в семьях, где используется авторитарный стиль воспитания, то есть там, где детей учат, что взрослые всегда правы.

«Очень важно родителям пересматривать свои стили взаимодействия с детьми», — отметила психолог.

Если родители давят на детей и требуют абсолютного подчинения, то несовершеннолетние не смогут адекватно среагировать на похищение, потому что у них не будет возможности отказаться последовать за незнакомцем.

«Просто из страха, что взрослый всегда прав или что взрослому нельзя отказывать и надо всегда делать так, как сказали взрослые», — заключила эксперт.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тульской области местные жители устроили самосуд над мужчиной, которого школьница обвинила в изнасиловании.

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