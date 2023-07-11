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В Москве проходит посвящённый технологиям будущего форум

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В Москве с 9 по 14 июля проходит форум технологий будущего «Вычисления и связь. Квантовый мир». Стало известно, чему будет посвящена расширенная деловая программа мероприятия.
В Москве проходит посвящённый технологиям будущего форум
  • Gettyimages.ru

Форум стартовал с закрытой международной научной конференции ICQT 2023 9—12 июля. Открытые дни программы — 13—14 июля, пишет сайт «Аргументы и Факты».

Деловая программа форума будет состоять из четырёх основных тематических частей.

Тема синергии науки и технологий станет главной в сессиях блока «Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития».

Ещё один блок — «Какими будут технологии завтрашнего дня». Здесь эксперты обсудят нюансы функционирования квантового интернета и коммуникаций. В блоке «Как технологии меняют мир» спикеры сосредоточатся на блокчейне и медицине, а в блоке «Объединяя науку и творчество» — на этике цифрового мира.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в июле в рамках промышленной выставки «Иннопром» пройдёт конференция по применению новых промышленных технологий.

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