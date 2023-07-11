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С начала года в Москве количество вакансий без опыта работы увеличилось в 2,3 раза

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За первые шесть месяцев 2023 года в столице количество вакансий для кандидатов без опыта работы увеличилось в 2,3 раза, а год к году — в 5 раз.
С начала года в Москве количество вакансий без опыта работы увеличилось в 2,3 раза
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

«В условиях высокого спроса на сотрудников работодатели проявляют готовность обучать кандидатов на месте и растить квалифицированные кадры внутри компании», — объяснил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Больше всего таких вакансий выросло для ремонтников (558%), сотрудников склада (471%) и операторов (390%).

Также за полгода размер предлагаемой кандидатам без опыта заработной платы увеличился на 16%, что составляет 54 807 рублей в месяц.

Отмечается, что за 4,5 года служба занятости в Москве помогла трудоустроиться около 120 тыс. молодых специалистов.

Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.

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