Володин призвал ориентироваться на отечественные машины при госзакупках для власти
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Об этом политик сказал в ходе пленарного заседания.
«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо всё-таки ориентироваться на свой, отечественный автопром», — цитирует парламентария РИА Новости.
Как подчеркнул Володин, деньги, потраченные Москвой на зарубежный автотранспорт, пойдут на поддержку Украины.
Ранее стало известно, что в июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом.