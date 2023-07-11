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Володин призвал ориентироваться на отечественные машины при госзакупках для власти

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости ориентироваться на отечественные автомобили при госзакупках для органов государственной власти.
Володин призвал ориентироваться на отечественные машины при госзакупках для власти
  • Gettyimages.ru

Об этом политик сказал в ходе пленарного заседания.

«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо всё-таки ориентироваться на свой, отечественный автопром», — цитирует парламентария РИА Новости.

Как подчеркнул Володин, деньги, потраченные Москвой на зарубежный автотранспорт, пойдут на поддержку Украины. 

Ранее стало известно, что в июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом.

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