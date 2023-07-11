Вассерман сообщил о состоянии своего здоровья после выписки из больницы

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман приехал на заседание ГД после выписки из больницы и рассказал о состоянии своего здоровья.

«В моём возрасте удивительно, как я так долго продержался без внимания врачей. У меня состояние, от которого не выздоравливают, но и не умирают», — заявил депутат в беседе с Life.ru.

Вассерман также добавил, что хорошо себя чувствует и готов к работе.

Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, концертный директор советского и российского эстрадного певца Валерия Леонтьева Борис Чигирёв опроверг слухи о перенесении артистом операций.