В Петербурге построят новый психоневрологический диспансер
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на комитет по государственному заказу города.
Комитет заявил о проведении аукциона на выполнение строительных работ. Планируется возвести четырёхэтажное здание с кабинетами для персонала, служебными пространствами и столовой.
Утверждается, что строительство планируется завершить до апреля 2025 года.
Ранее «Радио 1» информировало, что в Подмосковье появится цех по сборке вентиляционных систем.