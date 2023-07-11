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В Петербурге построят новый психоневрологический диспансер

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В Санкт-Петербурге на Южном шоссе планируют построить здание психоневрологического диспансера. Начальная стоимость контракта составила 714,7 млн рублей.
В Петербурге построят новый психоневрологический диспансер
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на комитет по государственному заказу города.

Комитет заявил о проведении аукциона на выполнение строительных работ. Планируется возвести четырёхэтажное здание с кабинетами для персонала, служебными пространствами и столовой.

Утверждается, что строительство планируется завершить до апреля 2025 года.

Ранее «Радио 1» информировало, что в Подмосковье появится цех по сборке вентиляционных систем.

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