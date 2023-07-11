В Петербурге построят новый психоневрологический диспансер

В Санкт-Петербурге на Южном шоссе планируют построить здание психоневрологического диспансера. Начальная стоимость контракта составила 714,7 млн рублей.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на комитет по государственному заказу города.

Комитет заявил о проведении аукциона на выполнение строительных работ. Планируется возвести четырёхэтажное здание с кабинетами для персонала, служебными пространствами и столовой.

Утверждается, что строительство планируется завершить до апреля 2025 года.

Ранее «Радио 1» информировало, что в Подмосковье появится цех по сборке вентиляционных систем.