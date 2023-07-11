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Следователи начали выяснение причин пропажи группы туристов в Пермском крае

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Следователи-криминалисты Пермского края отправились в район, где пропала группа сплавщиков. В поиске также участвуют МЧС, МВД и волонтёры.
Следователи начали выяснение причин пропажи группы туристов в Пермском крае
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт URA.RU со ссылкой на СК России.

Группа туристов, состоящая из 11 взрослых и 11 детей, отправилась на сплав в Прикамье, но не вернулась в назначенное время. Следователи начали выяснение обстоятельств пропажи людей.

«К месту происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

Также «Радио 1» сообщало, что спасатели ведут поиски 50-летнего байдарочника, который попал в шторм на севере Байкала.

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