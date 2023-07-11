Хакеры рассылают российским компаниям вредоносное ПО под видом криптообменника

Компания F.A.C.C.T., занимающаяся кибербезопасностью, заявила, что хакеры рассылают российским компаниям вредоносное программное обеспечение под видом криптообменника с VPN.

По данным компании, рассылка вредоносных писем, нацелена в первую очередь на российские промышленные, транспортные и IT-компании.

«В письмах, перехваченных 9 июля автоматизированной системой защиты электронной почты Business Email Protection от F.A.C.C.T., получателям предлагают использовать приложение CryptoBOSS для работы с криптовалютой и VPN», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что ссылка для скачивания бесплатной лицензии ведёт на загрузку хакерской программы — шифровальщика PyCrypter.

Ранее ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров рассказал, что в России появился новый вид интернет-мошенничества.