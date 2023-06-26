Киберспециалист Егоров: в России появился новый вид интернет-мошенничества

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров рассказал, что в России появился новый вид интернет-мошенничества.

Об этом специалист рассказал «Газете.Ru».

Мошенники начали предлагать работу в известной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Россиянам предлагают ставить лайки новым товарам на сайте косметики и зарабатывать от 800 до 8,5 тыс. рублей в день.

Принявшие предложение о работе ежедневно выполняют задания «работодателя» на мошенническом сайте и пополняют баланс своего аккаунта, чтобы продолжать работу. После перечисления денег вывести их обратно уже нельзя.

«Для «трудоустройства» пользователя просят ответить на несколько вопросов (сообщить свой пол, место жительства, возраст и род занятий), а затем пройти пару тестовых заданий, обещая выплату в 500 рублей. В качестве тестового задания новичку отправляют ссылку на сайт, на котором нужно поставить лайк под продуктом и отправить скриншот «работодателю», — объяснил аналитик Егоров.

Также он посоветовал проверять информацию о вакансиях на официальных сайтах брендов, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее «Известия» сообщили, что у московского регбиста мошенники выманили 2,5 млн рублей.