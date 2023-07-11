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Агентство International Training оштрафовали за отказ локализовать в России данные россиян

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Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал на 1 млн рублей агентство для дайверов и инструкторов International Training за отказ локализовать в России данные россиян.
Агентство International Training оштрафовали за отказ локализовать в России данные россиян
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию International Training виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)... и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — говорится в решении судьи.

Как уточняет агентство, штаб-квартира агентства находится в американском штате Флорида.

В июле 2022 года мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.

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