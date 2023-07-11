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Вице-президент автосоюза Шапарин поддержал идею сертификации электросамокатов

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Анастасия Белоусова
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что Минпромторг прорабатывает вопрос об обязательной сертификации электросамокатов.
Вице-президент автосоюза Шапарин поддержал идею сертификации электросамокатов
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«Мы рады, что Минпромторг сдвинул вопрос с мёртвой точки», — подчеркнул он.

По словам Шапарина, ранее они предлагали ввести регистрацию через портал госуслуг, получать номер и устанавливать его на самокат или любое другое средство индивидуальной мобильности.

«Мы прекрасно понимаем, что у нас есть два инструмента контроля: полицейские и камеры. Если мы не можем поставить полицейского на каждом углу, то нам придётся использовать систему фото- и видеофиксации. Она может фиксировать только номера, а лица она не распознаёт», — уточнил он.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на письмо МВД депутату Госдумы Александру Якубовскому, что Минпромторг России прорабатывает требования по вопросу обязательной сертификации электросамокатов.

Отмечается, что для этого необходимо внедрить такие критерии, как ограничение скорости, наличие светоотражателей и площадки под крепление номера.

Сертификация позволит привлекать нарушителей скоростного режима к ответственности.

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