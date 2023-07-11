«Известия»: Минпромторг прорабатывает вопрос об обязательной сертификации электросамокатов
Отмечается, что для этого необходимо внедрить такие критерии, как ограничение скорости, наличие светоотражателей и площадки под крепление номера.
Сертификация позволит привлекать нарушителей скоростного режима к ответственности.
Ранее телеканал «360» сообщил, что Министерство транспорта планирует ввести штрафы для водителей СИМ, а также приравнять электросамокатчиков к остальным участникам дорожного движения.