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«Известия»: Минпромторг прорабатывает вопрос об обязательной сертификации электросамокатов

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Минпромторг России прорабатывает требования по вопросу обязательной сертификации электросамокатов, сообщает «Известия» со ссылкой на письмо МВД депутату Госдумы Александру Якубовскому.

Отмечается, что для этого необходимо внедрить такие критерии, как ограничение скорости, наличие светоотражателей и площадки под крепление номера.

Сертификация позволит привлекать нарушителей скоростного режима к ответственности.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Министерство транспорта планирует ввести штрафы для водителей СИМ, а также приравнять электросамокатчиков к остальным участникам дорожного движения.

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