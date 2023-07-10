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Автоэксперт Шкуматов: госномер для электросамоката будет сопоставим по габаритам с рулём

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Руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.
Автоэксперт Шкуматов: госномер для электросамоката будет сопоставим по габаритам с рулём
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«Проблема в том, куда вешать номерные таблички... Номера должны быть большими, просто цифрами не обойтись. В итоге получится, что номер будет по габаритам сопоставим с рулём электросамоката. Это будет выглядеть очень странно и будет мешать в процессе управления», — объяснил Шкуматов в беседе с НСН.

Также, по словам специалиста, нужно будет устанавливать специальные видеокамеры для номерных знаков средств индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы при нарушении правил дорожного движения выписывать штрафы владельцам.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Министерство транспорта планирует ввести штрафы для водителей СИМ, а также приравнять электросамокатчиков к остальным участникам дорожного движения.

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