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Военный обозреватель Литовкин прокомментировал убийство в Краснодаре капитана Ржицкого

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Анастасия Белоусова
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя в беседе с RT информацию о том, что убитый в Краснодаре капитан 2-го ранга Станислав Ржицкий публиковал маршрут бега в приложении для атлетов Strava, по которому его могли выследить, заявил, что Ржицкий был в запасе, поэтому имел право пользоваться соцсетями.
Военный обозреватель Литовкин прокомментировал убийство в Краснодаре капитана Ржицкого
  • Gettyimages.ru

«Когда был военным, он ничего не выкладывал, потому что запрещено всё это: пользоваться социальными сетями. Он был не в отставке, он был в запасе. Человек уходит на пенсию и может распоряжаться своим правом, как ему заблагорассудится. Никаких ограничений на него не накладывается», — отметил Литовкин.

Ранее, по данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза. Замначальника городского отдела по мобилизационной работе скончался на месте.

В сети появились сообщения о том, что Ржицкий публиковал маршрут бега в приложении для атлетов Strava, по которому его могли выследить.

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