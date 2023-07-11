Военный обозреватель Литовкин прокомментировал убийство в Краснодаре капитана Ржицкого
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«Когда был военным, он ничего не выкладывал, потому что запрещено всё это: пользоваться социальными сетями. Он был не в отставке, он был в запасе. Человек уходит на пенсию и может распоряжаться своим правом, как ему заблагорассудится. Никаких ограничений на него не накладывается», — отметил Литовкин.
Ранее, по данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза. Замначальника городского отдела по мобилизационной работе скончался на месте.
В сети появились сообщения о том, что Ржицкий публиковал маршрут бега в приложении для атлетов Strava, по которому его могли выследить.