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В тюменском Роспотребнадзоре рассказали о вреде энергетиков

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали, как энергетические напитки влияют на организм.
В тюменском Роспотребнадзоре рассказали о вреде энергетиков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

По словам специалистов, не стоит выпивать больше двух банок энергетика в сутки. После употребления напитка нужно дать своему организму восстановить ресурсы самостоятельно.

Роспотребнадзор не советует часто употреблять такие напитки, так как они влияют на сердечно-сосудистую систему, а также могут привести к головным болям.

Специалисты уточняют, что людям с повышенной возбудимостью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и глаукомой опасно употреблять энергетики.

Также Роспотребнадзор не рекомендует смешивать энергетики со спиртным напитками.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что Роспотребнадзор Свердловской области призвал сократить рабочий день из-за сильной жары.

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