В тюменском Роспотребнадзоре рассказали о вреде энергетиков
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Тюменская область сегодня.
По словам специалистов, не стоит выпивать больше двух банок энергетика в сутки. После употребления напитка нужно дать своему организму восстановить ресурсы самостоятельно.
Роспотребнадзор не советует часто употреблять такие напитки, так как они влияют на сердечно-сосудистую систему, а также могут привести к головным болям.
Специалисты уточняют, что людям с повышенной возбудимостью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и глаукомой опасно употреблять энергетики.
Также Роспотребнадзор не рекомендует смешивать энергетики со спиртным напитками.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что Роспотребнадзор Свердловской области призвал сократить рабочий день из-за сильной жары.