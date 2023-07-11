В тюменском Роспотребнадзоре рассказали о вреде энергетиков

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали, как энергетические напитки влияют на организм.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

По словам специалистов, не стоит выпивать больше двух банок энергетика в сутки. После употребления напитка нужно дать своему организму восстановить ресурсы самостоятельно.

Роспотребнадзор не советует часто употреблять такие напитки, так как они влияют на сердечно-сосудистую систему, а также могут привести к головным болям.

Специалисты уточняют, что людям с повышенной возбудимостью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и глаукомой опасно употреблять энергетики.

Также Роспотребнадзор не рекомендует смешивать энергетики со спиртным напитками.

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