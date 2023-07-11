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Депутат Тумусов: идея о спецкассе для алкоголя и табака заслуживает отдельного внимания

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс предприятий розничной торговли и перенести её на спецкассы.
Депутат Тумусов: идея о спецкассе для алкоголя и табака заслуживает отдельного внимания
  • Gettyimages.ru

«Я всегда поддерживаю моего коллегу Хамзаева в его упорном стремлении снизить потребление алкоголя. Это очень правильное направление деятельности, потому что алкоголь отрицательно влияет на здоровье людей», — сказал парламентарий.

По его словам, предложение об отдельной кассе заслуживает особого внимания.

«Но нужно понимать, что если в магазине 4—5 касс, то они могут это сделать без проблем, а если одна касса, то сложнее», — уточнил Тумусов.

Ранее Хамзаев предложил перенести торговлю табачной и алкогольной продукцией на спецкассы.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время федеральное законодательство предусматривает значительные ограничения в области рекламы табачной и алкогольной продукции.  

Несмотря на это, на кассах предприятий розничной торговли находятся сигаретные диспенсеры и алкогольные напитки, которые могут видеть несовершеннолетние.

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