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Пожилые москвичи примут участие в танцевальном флешмобе на фестивале «Московское долголетие»

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В Москве жителей старшего поколения пригласили принять участие в большом танцевальном флешмобе в рамках конкурса творческого фестиваля «Московское долголетие».
Пожилые москвичи примут участие в танцевальном флешмобе на фестивале «Московское долголетие»
  • © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов сообщил, что за победу в конкурсе сразятся лучшие танцоры от каждого округа.

«Поддержать их могут все желающие: смотрите прямую трансляцию на страницах «Московского долголетия» в социальных сетях, а также присоединяйтесь к танцевальному флешмобу на 11 городских площадках», — сказал он.

Мероприятие пройдёт 14 июля.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной сообщал, что участники столичного проекта «Город заданий» выполнили более 500 тыс. задач с момента запуска в 2022 году.

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