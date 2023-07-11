Пожилые москвичи примут участие в танцевальном флешмобе на фестивале «Московское долголетие»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
Заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов сообщил, что за победу в конкурсе сразятся лучшие танцоры от каждого округа.
«Поддержать их могут все желающие: смотрите прямую трансляцию на страницах «Московского долголетия» в социальных сетях, а также присоединяйтесь к танцевальному флешмобу на 11 городских площадках», — сказал он.
Мероприятие пройдёт 14 июля.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной сообщал, что участники столичного проекта «Город заданий» выполнили более 500 тыс. задач с момента запуска в 2022 году.