Более трети россиян признались, что заводили служебные романы

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, сколько россиян нашли вторую половинку на работе. Согласно данным опроса, 39% россиян заводили романы на работе, чаще всего этим занимались мужчины (42%).

Об этом сообщает Life.ru.

В исследовании участвовали более 4 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

На данный момент 34% респондентов продолжают встречаться со своими коллегами, а 15% уже вступили в брак.

Женщинами повезло больше: 36% продолжают отношения с мужчинами, которых встретили на работе. У мужчин эта доля составляет 31%.

Ранее аналитики «Авито Работа» поделились с «Радио 1» результатами исследования среди работающих россиян: на июнь 2023 года только у 39% есть сокращённый рабочий день по пятницам.