Более трети россиян признались, что заводили служебные романы
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Об этом сообщает Life.ru.
В исследовании участвовали более 4 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.
На данный момент 34% респондентов продолжают встречаться со своими коллегами, а 15% уже вступили в брак.
Женщинами повезло больше: 36% продолжают отношения с мужчинами, которых встретили на работе. У мужчин эта доля составляет 31%.
Ранее аналитики «Авито Работа» поделились с «Радио 1» результатами исследования среди работающих россиян: на июнь 2023 года только у 39% есть сокращённый рабочий день по пятницам.