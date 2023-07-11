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В России вступил в силу порядок ограничения водительских прав уклонистам

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В России с 11 июля вступил в силу новый порядок ограничения водительских прав уклонистам, согласно которому сотрудники ГИБДД могут ограничивать уклоняющимся от воинского учёта право садиться за руль.
В России вступил в силу порядок ограничения водительских прав уклонистам
  • globallookpress.com
  • © Петров Сергей

Как уточняет ТАСС, приказ Министерства внутренних дел России начал действовать на территории всей страны.

В соответствии с данным документом, решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учёта. 

Ограничение отменяется лишь после поступления необходимого решения, сформированного в реестре воинского учёта. 

4 июля сообщалось, что МВД России утвердило порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов.

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