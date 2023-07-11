В России вступил в силу порядок ограничения водительских прав уклонистам
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Как уточняет ТАСС, приказ Министерства внутренних дел России начал действовать на территории всей страны.
В соответствии с данным документом, решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учёта.
Ограничение отменяется лишь после поступления необходимого решения, сформированного в реестре воинского учёта.
4 июля сообщалось, что МВД России утвердило порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов.