В России вступил в силу порядок ограничения водительских прав уклонистам

В России с 11 июля вступил в силу новый порядок ограничения водительских прав уклонистам, согласно которому сотрудники ГИБДД могут ограничивать уклоняющимся от воинского учёта право садиться за руль.

Как уточняет ТАСС, приказ Министерства внутренних дел России начал действовать на территории всей страны.

В соответствии с данным документом, решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учёта.

Ограничение отменяется лишь после поступления необходимого решения, сформированного в реестре воинского учёта.

4 июля сообщалось, что МВД России утвердило порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов.