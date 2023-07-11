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СК: дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска переквалифицировано на теракт

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Уголовное дело в отношении мужчины, который стрелял в военкома Усть-Илимска в сентябре 2022 года, переквалифицировано по статье о теракте, сообщает СУ СК по Иркутской области.

Отмечается, что рассмотрение дела в отношении мужчины завершено.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК России (террористический акт, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», — говорится в сообщении.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске.

Раненый военком был прооперирован.

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