СК: дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска переквалифицировано на теракт

Уголовное дело в отношении мужчины, который стрелял в военкома Усть-Илимска в сентябре 2022 года, переквалифицировано по статье о теракте, сообщает СУ СК по Иркутской области.