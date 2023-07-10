Хуснуллин: в Новой Каховке почти завершены работы по ликвидации последствий ЧС на ГЭС
- РИА Новости
Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, посетивший зону подтопления.
«Хочу отметить, что работы практически полностью закончены. Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное всё осушено, вода откачана», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЭК Херсонской области восстановили работу более 40 трансформаторных подстанций в населённом пункте Голая Пристань после ЧП на Каховской ГЭС.