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Хуснуллин: в Новой Каховке почти завершены работы по ликвидации последствий ЧС на ГЭС

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Власти Новокаховского городского округа почти завершили ликвидацию последствий ЧС из-за теракта на Каховской ГЭС.
Хуснуллин: в Новой Каховке почти завершены работы по ликвидации последствий ЧС на ГЭС
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, посетивший зону подтопления.

«Хочу отметить, что работы практически полностью закончены. Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное всё осушено, вода откачана», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЭК Херсонской области восстановили работу более 40 трансформаторных подстанций в населённом пункте Голая Пристань после ЧП на Каховской ГЭС.

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