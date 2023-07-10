Госдума 13 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.
«Законопроект о смене пола во втором чтении планируется рассмотреть 13 июля», — констатировал собеседник агентства.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете операций по смене пола.
Согласно документу, исключение составят случаи лечения врождённых аномалий у детей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума в течение июля примет решение о запрете смены пола.