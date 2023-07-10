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Госдума 13 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола

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Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 13 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола.
Госдума 13 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.

«Законопроект о смене пола во втором чтении планируется рассмотреть 13 июля», — констатировал собеседник агентства.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете операций по смене пола.

Согласно документу, исключение составят случаи лечения врождённых аномалий у детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума в течение июля примет решение о запрете смены пола.

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