Госдума 13 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола

Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 13 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.

«Законопроект о смене пола во втором чтении планируется рассмотреть 13 июля», — констатировал собеседник агентства.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете операций по смене пола.

Согласно документу, исключение составят случаи лечения врождённых аномалий у детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума в течение июля примет решение о запрете смены пола.