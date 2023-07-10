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Депутат Чаплин на фоне нового вида мошенничества предупредил, что ЦБ не работает с физлицами

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин на фоне нового вида мошенничества предупредил, что Центробанк России не работает с физлицами и не ведёт счета клиентов.
Депутат Чаплин на фоне нового вида мошенничества предупредил, что ЦБ не работает с физлицами
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом он сказал в беседе с «Российской газетой».

«Самое важное, что нужно знать: Центральный Банк России не работает с физическими лицами, то есть с обычными клиентами», — заявил он.

Депутат добавил, что Банк России не ведёт счета клиентов и «не касается операций с деньгами, которые производят граждане».

Ранее в ЦБ предупредили россиян о новой схеме мошенников с приглашением на личный приём.

Также телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.

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