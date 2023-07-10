Брянский губернатор Богомаз: мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ села Подывотье

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирный житель получил ранения в результате обстрела села Подывотье Севского района со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом Богомаз написал в Telegram.

«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали всю необходимую помощь, добавил губернатор.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка.

Ранее украинские войска обстреляли село Куршановичи Брянской области, никто не пострадал.