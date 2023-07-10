Брянский губернатор Богомаз: мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ села Подывотье
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Об этом Богомаз написал в Telegram.
«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель», — говорится в сообщении.
Пострадавшему оказали всю необходимую помощь, добавил губернатор.
Кроме того, в результате атаки повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка.
Ранее украинские войска обстреляли село Куршановичи Брянской области, никто не пострадал.