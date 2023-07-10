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Компания Danone переименует в России бренд «Активиа» в «АктиБио»

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Французская компания Danone намерена локализовать в России бренд «Активиа» под новым названием «АктиБио».
Компания Danone переименует в России бренд «Активиа» в «АктиБио»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом говорится на сайте компании.

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда «Активиа» под новым названием «АктиБио», — говорится в релизе.

Отмечается, что изменения затронут название бренда и внешний вид упаковки.

Сама продукция будет производиться по тем же технологиям, что и раньше.

В октябре Danone заявила о планах отказаться от контроля своего бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России.

Как сообщает РИА Новости, Danone отобрал около 20 претендентов на свои российские активы.

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