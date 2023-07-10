Компания Danone переименует в России бренд «Активиа» в «АктиБио»
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Об этом говорится на сайте компании.
«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда «Активиа» под новым названием «АктиБио», — говорится в релизе.
Отмечается, что изменения затронут название бренда и внешний вид упаковки.
Сама продукция будет производиться по тем же технологиям, что и раньше.
В октябре Danone заявила о планах отказаться от контроля своего бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России.
Как сообщает РИА Новости, Danone отобрал около 20 претендентов на свои российские активы.