Компания Danone переименует в России бренд «Активиа» в «АктиБио»

Французская компания Danone намерена локализовать в России бренд «Активиа» под новым названием «АктиБио».

Об этом говорится на сайте компании.

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда «Активиа» под новым названием «АктиБио», — говорится в релизе.

Отмечается, что изменения затронут название бренда и внешний вид упаковки.

Сама продукция будет производиться по тем же технологиям, что и раньше.

В октябре Danone заявила о планах отказаться от контроля своего бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России.

Как сообщает РИА Новости, Danone отобрал около 20 претендентов на свои российские активы.