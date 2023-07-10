Автоэксперт Шапарин: автомобили Lada останутся в списке самых угоняемых в России машин
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Автомобили марки Lada всегда будут привлекать внимание злоумышленников из-за своей популярности в России, поделился Шапарин в интервью Радио Sputnik.
«В контуре трёх лет будет нарастать количество угоняемых «китайцев», причём угоняемых и под разбор, и под перебив номеров. Думаю, в топе риска будет Kaiyi как самый дешёвый седан, который будет востребован в сервисах такси», — заявил эксперт.
Также, по его мнению, в зоне риска по-прежнему остаются Hyundai Solaris, KIA Rio, Toyota Land Cruiser.
В силу хорошей защиты от угона вряд ли будут востребованы у злоумышленников автомобили «большой немецкой тройки» — BMW, Audi и Mercedes-Benz, заключил автоэксперт.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.