Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на должность мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на должность мэра российской столицы.

Об этом сообщил сайт «Москва 24».

Отмечается, что такое решение приняла комиссия в ходе заседания.

Всего на пост мэра Москвы выдвинули свои кандидатуры 12 претендентов.

Ранее сообщалось, что московское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру Собянина на выборы мэра Москвы.

После этого Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов для своего выдвижения.