Узнать больше

Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на должность мэра Москвы

Короткая ссылка
Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на должность мэра российской столицы.
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на должность мэра Москвы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил сайт «Москва 24».

Отмечается, что такое решение приняла комиссия в ходе заседания.

Всего на пост мэра Москвы выдвинули свои кандидатуры 12 претендентов.

Ранее сообщалось, что московское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру Собянина на выборы мэра Москвы.

После этого Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов для своего выдвижения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить