Глава АвтоВАЗа не исключил, что рост курса доллара может отразиться на ценах на Lada
- РИА Новости
Об этом Соколов сказал в кулуарах выставки «Иннопром».
«Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что компания постарается минимизировать процесс роста цен на автомобили, однако многое зависит от той ценовой политики, которую выберут поставщики.
Ранее стало известно, что в июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом.