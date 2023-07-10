Глава АвтоВАЗа не исключил, что рост курса доллара может отразиться на ценах на Lada

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов не исключил, что рост курса доллара может отразиться на ценах на автомобили Lada.

Об этом Соколов сказал в кулуарах выставки «Иннопром».

«Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что компания постарается минимизировать процесс роста цен на автомобили, однако многое зависит от той ценовой политики, которую выберут поставщики.

Ранее стало известно, что в июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом.