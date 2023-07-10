«Ростех» заявил, что выпускает достаточное количество «Кинжалов» для нужд Минобороны
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире «Россия 24».
«Сегодня «Кинжал» мы выпускаем серийно. Если раньше выпускали его в определённой степени для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКР, то сегодня мы вышли в твёрдую серию, и то, что нас просит Министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объёме, который им необходим», — сказал Артяков.
Пропагандистские заявления Киева о якобы перехвате «Кинжалов» не выдерживают критики, подчеркнул он.
«Конечно, невозможно перехватить «Кинжал», — цитирует его РИА Новости.
16 мая Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times пожаловался, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй не поверил в якобы осуществлённый перехват «Кинжала» Киевом.