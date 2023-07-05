Министр обороны Украины Резников: представитель КНР не поверил в перехват «Кинжала» Киевом

Министр обороны Украины Алексей Резников пожаловался в интервью Financial Times, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй не поверил в якобы осуществлённый перехват российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Киевом с помощью комплекса Patriot.

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