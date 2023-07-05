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Министр обороны Украины Резников: представитель КНР не поверил в перехват «Кинжала» Киевом

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Министр обороны Украины Алексей Резников пожаловался в интервью Financial Times, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй не поверил в якобы осуществлённый перехват российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Киевом с помощью комплекса Patriot.
Министр обороны Украины Резников: представитель КНР не поверил в перехват «Кинжала» Киевом
  • globallookpress.com
  • © Mykola Tys/Keystone Press Agency

Ли Хуэй посещал Киев в середине мая.

По словам Резникова, он предлагал китайской стороне «доказательства» того, что Киев перехватил гиперзвуковую ракету.

При этом Ли Хуэй покинул украинскую столицу, не ознакомившись с такими материалами.

В июне вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что только российские системы ПВО обладают способностью сбивать гиперзвуковые ракеты.

16 мая Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.

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