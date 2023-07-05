Министр обороны Украины Резников: представитель КНР не поверил в перехват «Кинжала» Киевом
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Ли Хуэй посещал Киев в середине мая.
По словам Резникова, он предлагал китайской стороне «доказательства» того, что Киев перехватил гиперзвуковую ракету.
При этом Ли Хуэй покинул украинскую столицу, не ознакомившись с такими материалами.
В июне вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что только российские системы ПВО обладают способностью сбивать гиперзвуковые ракеты.
16 мая Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.