Народный артист России Соколов высказался за отмену моратория на смертную казнь
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Главная цель уголовного наказания — перевоспитать и вернуть людей в общество, однако остаются те, кого не перевоспитаешь, объяснил свою позицию артист в интервью с «Известиями».
«Посмотрите, сколько рецидивов, сколько ещё приносят беды бывшие заключённые, к сожалению», — ответил Андрей Соколов.
В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь.