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Народный артист России Соколов высказался за отмену моратория на смертную казнь

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Народный артист России, председатель общественного совета при УФСИН Андрей Соколов прокомментировал предложение вернуть смертную казнь в Уголовный кодекс.
Народный артист России Соколов высказался за отмену моратория на смертную казнь
  • Gettyimages.ru
  • © Rattankun Thongbun

Главная цель уголовного наказания — перевоспитать и вернуть людей в общество, однако остаются те, кого не перевоспитаешь, объяснил свою позицию артист в интервью с «Известиями».

«Посмотрите, сколько рецидивов, сколько ещё приносят беды бывшие заключённые, к сожалению», — ответил Андрей Соколов.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь.

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