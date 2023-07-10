Народный артист России Соколов высказался за отмену моратория на смертную казнь

Народный артист России, председатель общественного совета при УФСИН Андрей Соколов прокомментировал предложение вернуть смертную казнь в Уголовный кодекс.

Главная цель уголовного наказания — перевоспитать и вернуть людей в общество, однако остаются те, кого не перевоспитаешь, объяснил свою позицию артист в интервью с «Известиями».

«Посмотрите, сколько рецидивов, сколько ещё приносят беды бывшие заключённые, к сожалению», — ответил Андрей Соколов.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь.