В Минздраве Пермского края сообщили о состоянии девочки, которую поджёг подросток
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«Находится в больнице в тяжёлом состоянии. Получает необходимую помощь», — сообщили в Минздраве.
По данным СМИ, у школьницы обожжено 90% тела.
Накануне в прокуратуре Пермского края уточнили, что подросток из-за возникшего конфликта облил горючей жидкостью 15-летнюю знакомую, а после поджёг её.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ранее подросток из Новосибирской области, получивший более 70 ножевых ранений, в беседе с сайтом kp.ru рассказал, за что его пытались убить одноклассники.