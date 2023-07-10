В Минздраве Пермского края сообщили о состоянии девочки, которую поджёг подросток

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что 15-летняя школьница из посёлка Октябрьский, которую подожгли 8 июля, находится в тяжёлом состоянии.

Об этом информирует URA.RU.

«Находится в больнице в тяжёлом состоянии. Получает необходимую помощь», — сообщили в Минздраве.

По данным СМИ, у школьницы обожжено 90% тела.

Накануне в прокуратуре Пермского края уточнили, что подросток из-за возникшего конфликта облил горючей жидкостью 15-летнюю знакомую, а после поджёг её.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее подросток из Новосибирской области, получивший более 70 ножевых ранений, в беседе с сайтом kp.ru рассказал, за что его пытались убить одноклассники.