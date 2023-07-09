В Пермском крае подросток облил 15-летнюю девочку горючей жидкостью и поджёг её

В прокуратуре Пермского края заявили, что в Перми подросток из-за возникшего конфликта облил горючей жидкостью 15-летнюю знакомую, а после поджёг её.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«По версии следствия, несовершеннолетняя потерпевшая на почве конфликта со своим знакомым, который также являлся несовершеннолетним, получила тяжёлые травмы в виде ожогов тела», — говорится в заявлении.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

Вместе с этим СК по региону уточняет, что обширные ожоги получила 15-летняя девочка. В настоящий момент она находится в больнице.

«По данным следствия, 8 июля 2023 года несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель посёлка Трудового в Приморье поджёг мужчину с помощью горючей жидкости и насквозь пробил стрелой шею женщины.