Юрист Ярмуш поддержала предложение расширить правила маркировки видео иноагентов
- Gettyimages.ru
- © standret
По словам юриста, многие материалы иностранных агентов маркируются очень мелким шрифтом, который не просто прочитать.
Ярмуш считает, что вместе с визуальным текстом должен быть использован и аудиофайл.
«Чтобы пользователи знали, от кого исходит эта информация, и были более внимательными. Чтобы включали критическое мышление, которое часто размывается потоком фейков. Люди старшего поколения могут подумать, что это идёт просто новостная лента. Я думаю, это очень правильная поправка», — заключила она.
Ранее в Госдуме предложили расширить правила маркировки видео иностранных агентов.