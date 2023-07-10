Юрист Ярмуш поддержала предложение расширить правила маркировки видео иноагентов

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова включить в видеоматериалы иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе.

По словам юриста, многие материалы иностранных агентов маркируются очень мелким шрифтом, который не просто прочитать.

Ярмуш считает, что вместе с визуальным текстом должен быть использован и аудиофайл.

«Чтобы пользователи знали, от кого исходит эта информация, и были более внимательными. Чтобы включали критическое мышление, которое часто размывается потоком фейков. Люди старшего поколения могут подумать, что это идёт просто новостная лента. Я думаю, это очень правильная поправка», — заключила она.

Ранее в Госдуме предложили расширить правила маркировки видео иностранных агентов.