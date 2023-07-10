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В Госдуме предложили расширить правила маркировки видео иностранных агентов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил включить в видеоматериалы иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили расширить правила маркировки видео иностранных агентов
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В обращении законодатель отметил, что, согласно действующим требованиям, производимые иностранными агентами материалы должны иметь соответствующую маркировку — указание (уведомление) об авторе материала.

Текстовые и аудиовизуальные материалы (видеоматериалы) должны содержать текстовые указания об авторе, аудиоматериалы — звуковые указания.

При этом граждане нередко пользуются видеоматериалами в качестве источника аудиоинформации, не обращая внимания на визуальное содержание, заметил Фёдоров.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения требований соответствующей маркировки для аудиовизуальных (видео) материалов — размещать на них звуковые указания одновременно с текстовыми», — говорится в тексте обращения.

Ранее Верховный суд России постановил не допускать иноагентов к наблюдению за выборами.

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