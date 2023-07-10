Сенатор Святенко: в 2022 году китайский язык в России изучали 40 тысяч человек
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам сенатора, русский язык в Китае изучают в 125 средних школах, в качестве специальности — в 180 вузах, а как второй иностранный язык ещё в 400 учебных заведениях.
В свою очередь, китайский язык популярен среди российских студентов.
«По данным на 2022 год, в России 40 тысяч человек изучают китайский язык в 368 учебных заведениях всех ступеней (начальные и средние школы, вузы)», — уточнила Святенко.
Также она отметила сотрудничество России в сфере образования с Китаем.
«Институты Конфуция и центры русского языка успешно занимаются продвижением языкового сотрудничества», — заключила Святенко.
Ранее, как сообщало «Радио 1», в России зафиксировали рост спроса на изучение китайского, арабского и персидского языков.