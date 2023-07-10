Сенатор Святенко: в 2022 году китайский язык в России изучали 40 тысяч человек

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала о популярности изучения китайского языка в России, а также о языковом сотрудничестве центров русского языка и институтов Китая.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам сенатора, русский язык в Китае изучают в 125 средних школах, в качестве специальности — в 180 вузах, а как второй иностранный язык ещё в 400 учебных заведениях.

В свою очередь, китайский язык популярен среди российских студентов.

«По данным на 2022 год, в России 40 тысяч человек изучают китайский язык в 368 учебных заведениях всех ступеней (начальные и средние школы, вузы)», — уточнила Святенко.

Также она отметила сотрудничество России в сфере образования с Китаем.

«Институты Конфуция и центры русского языка успешно занимаются продвижением языкового сотрудничества», — заключила Святенко.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в России зафиксировали рост спроса на изучение китайского, арабского и персидского языков.