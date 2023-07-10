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Очевидица потопа в Сочи рассказала, что вода поднялась до уровня второго этажа

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Туристка из Анапы рассказала, как пережила ночь в гостинице во время потопа в Сочи.
Очевидица потопа в Сочи рассказала, что вода поднялась до уровня второго этажа
  • Gettyimages.ru
  • © Philip Thurston

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По её словам, вода поднималась до уровня второго этажа отеля.

«Всё стало топить. Уже практически спали все. Затопило отель до второго этажа», — уточнила она.

Женщина прибыла в Сочи из Анапы на электричке. Она отметила, что все места на «Ласточках», возвращающихся обратно, раскуплены. Все свободные номера в отелях также заняты, добавила она.

Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.

Также, по сообщению «Радио 1», в Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок. В воскресенье, 9 июля, вечером сработали датчики «Опасное явление», а для оповещения людей были включены сирены.

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