Автоэксперт Шапарин заявил, что Lada и «китайцы» рискуют стать самыми угоняемыми машинами
По его словам, в ближайшие три года, по мере повышения спроса на китайские машины в России, интерес злоумышленников к этим автомобилям тоже будет расти.
«В топе риска будет Kaiyi как самый дешёвый седан, который будет востребован в сервисах такси», — говорится в сообщении.
При этом Шапарин отметил, что чаще всего в статистике угонов в России фигурируют автомобили Lada. По мнению эксперта, эта ситуация вряд ли изменится.
Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор» в июле планирует начать серийное производство китайского внедорожника BAIC BJ40.