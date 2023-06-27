«Автотор» планирует начать серийно производить китайский внедорожник BAIC BJ40 в июле
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«На калининградском заводе «Автотор» началась подготовка к производству новой модели бренда BAIC — BAIC BJ40», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что на данный момент произведено несколько экземпляров автомобиля в тестовом режиме.
Начало серийного производства намечено на июль.
В мае стало известно, что первые седаны U5 Plus китайской марки BAIC поступают в российские дилерские центры. Стоимость авто в комплектации Luxury стартует от 1,83 млн рублей.