«Автотор» планирует начать серийно производить китайский внедорожник BAIC BJ40 в июле

Калининградский «Автотор» в июле планирует начать серийное производство китайского внедорожника BAIC BJ40.

«На калининградском заводе «Автотор» началась подготовка к производству новой модели бренда BAIC — BAIC BJ40», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на данный момент произведено несколько экземпляров автомобиля в тестовом режиме.

Начало серийного производства намечено на июль.

В мае стало известно, что первые седаны U5 Plus китайской марки BAIC поступают в российские дилерские центры. Стоимость авто в комплектации Luxury стартует от 1,83 млн рублей.