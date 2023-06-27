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«Автотор» планирует начать серийно производить китайский внедорожник BAIC BJ40 в июле

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Калининградский «Автотор» в июле планирует начать серийное производство китайского внедорожника BAIC BJ40.
«Автотор» планирует начать серийно производить китайский внедорожник BAIC BJ40 в июле
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«На калининградском заводе «Автотор» началась подготовка к производству новой модели бренда BAIC — BAIC BJ40», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на данный момент произведено несколько экземпляров автомобиля в тестовом режиме.

Начало серийного производства намечено на июль.

В мае стало известно, что первые седаны U5 Plus китайской марки BAIC поступают в российские дилерские центры. Стоимость авто в комплектации Luxury стартует от 1,83 млн рублей.

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