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Китайский седан BAIC U5 Plus появился у российских дилеров

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Первые седаны U5 Plus китайской марки BAIC поступают в российские дилерские центры. Стоимость авто в комплектации Luxury стартует от 1,83 млн рублей.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу китайского бренда.

Автомобиль оснащён атмосферным двигателем 1,5 л (113 л. с., 142 Нм) и пятиступенчатой механической коробкой передач либо вариатором.

До конца этого года у российских дилеров BAIC в продаже появятся кроссоверы X7 и X55, полноразмерные рамные внедорожники BJ40 и BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 Plus.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.

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