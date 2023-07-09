Летевший в Минводы самолёт приземлился в Волгограде из-за плохого самочувствия ребёнка

Самолёт «Сибирь», следовавший рейсом Москва — Минеральные Воды, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за шестилетней девочки, которой стало плохо на борту лайнера.

Об этом агентству РИА Новости рассказали в аэропорту города.

«Пассажир с рейса снят, передан специалистам медицинского учреждения города», — уточнил собеседник.

Уточняется, что чуть позже лайнер снова продолжил свой путь, он вылетел из города в Минеральные Воды в 16:06.

В мае пассажирский самолёт «Аэрофлота» Airbus 320 рейсом из Казани выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.