Летевший в Минводы самолёт приземлился в Волгограде из-за плохого самочувствия ребёнка
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Об этом агентству РИА Новости рассказали в аэропорту города.
«Пассажир с рейса снят, передан специалистам медицинского учреждения города», — уточнил собеседник.
Уточняется, что чуть позже лайнер снова продолжил свой путь, он вылетел из города в Минеральные Воды в 16:06.
В мае пассажирский самолёт «Аэрофлота» Airbus 320 рейсом из Казани выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.