Суд арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над детьми в Урюпинске

Прокуратура Волгоградской области заявила, что подозреваемый в сексуальном насилии над детьми в Урюпинске арестован на 2 месяца.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В настоящее время в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — отмечается в заявлении.

Как указали в надзорном ведомстве, против 51-летнего мужчины возбуждено дело по статьям «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «развратные действия».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске.