В Екатеринбурге произошёл крупный пожар в двух зданиях

В МЧС Свердловской области заявили, что спасатели тушат крупный пожар, охвативший два здания в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Огнеборцы Екатеринбурга ликвидируют крупный пожар на улице Берёзовой... Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что горят два частных дома», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки.

Уточняется, что площадь пожара составляет 800 кв. м, борьбу с огнём ведут 39 человек и 11 единиц спецтехники.

К настоящему моменту возгорание локализовано.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России тушат крупное возгорание на площади 1000 кв. м на производстве в Волгоградской области.