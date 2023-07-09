В Екатеринбурге произошёл крупный пожар в двух зданиях
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Огнеборцы Екатеринбурга ликвидируют крупный пожар на улице Берёзовой... Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что горят два частных дома», — говорится в заявлении.
Отмечается, что из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки.
Уточняется, что площадь пожара составляет 800 кв. м, борьбу с огнём ведут 39 человек и 11 единиц спецтехники.
К настоящему моменту возгорание локализовано.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России тушат крупное возгорание на площади 1000 кв. м на производстве в Волгоградской области.